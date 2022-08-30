Європейський Союз відгукнувся на запит уряду України і передав 5,5 млн таблеток йодиду калію для захисту українців від можливого радіаційного опромінення.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що 26 серпня ЄС отримав запит на таблетки йодиду калію від уряду України в якості превентивного заходу безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС.

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– Таблетки йодиду калію будуть використовуватися в обмежених випадках, щоб уникнути вдихання або проковтування радіоактивного йоду, що поглинається щитовидною залозою, – йдеться в повідомленні.

При загальній вартості понад €500 тис. основна частина цієї допомоги буде доставлена Україні з резерву rescEU, розміщеного в Німеччині.

Як зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич, жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися в якості театру військових дій.

Джерело: Єврокомісія