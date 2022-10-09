Цинк очень важен для организма человека. При его недостатке прежде всего сигнализируют наши волосы. Они становятся тусклыми, начинают выпадать, а тяжелый дефицит цинка может привести к аллопеции — частичное или полное облысение.

— Довести себя до такого состояния крайне тяжело, потому что цинк содержится во многих продуктах питания, поэтому он может поступать в организм регулярно, не с одним продуктом, так с другим, — сказала врач-терапевт Марина Ерина. — Еще нехватка цинка может возникнуть при частых стрессах.

Сейчас украинцы все находятся в стрессовой ситуации, даже те, кто пребывает в безопасных местах, за границей. Не стоит изводить себя переживаниями, советует терапевт. Подумайте о том, как наполнить свой рацион полезными веществами, в том числе и цинком, чтобы гормон стресса не выплескивался.

Цинк участвует в выработке кожного сала и в формировании волосяной структуры. Он входит в состав ферментов, которые обеспечивают обменные процессы и правильную работу внутренних органов. Принимает участие в выработке половых гормонов, влияющих на густоту волос, способствует быстрому заживлению кожи, укрепляет иммунитет.

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Так вот, чтобы все эти процессы происходили так, как нужно, следите, чтобы в вашем питании обязательно были такие продукты как: красное мясо, твердый сыр, семечки, орехи.

Рекордсменом по содержанию цинка являются отруби. В 100 г отрубей содержится более 60% суточной нормы цинка. Отруби можно добавлять в различные блюда или употреблять с кисломолочными продуктами.

Семена подсолнечника несут в себе до 42% суточной нормы микроэлемента. Так что уже два продукта могут покрыть дневную потребность в цинке.

На третьем месте твердые сыры в них цинка от 27 до 42%. Так что бутерброд из зернового хлеба с твердым сыром по утрам — и волосы будут в порядке.

Приготовите говядину с фасолью, и половина суточной нормы у вас в кармане. Каждый из этих продуктов содержит до 30% дневной порции цинка.

Гречневая каша с глазуньей или овсяная каша с вареным яйцом на завтрак обеспечат до половины нормы микроэлемента.

Меньше всего цинка в пшеничной муке. Но сочетание теста из этой муки и мясной начинки в варениках, например, тоже возможно. Главное, не злоупотреблять мучным, а разнообразить сочетание продуктов. Тогда организм будет получать все необходимые элементы не только для здоровья волос, но и ногтей, и всех внутренних органов.