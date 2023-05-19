Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Олег Чабан поделился размышлениями об опыте, который получило человечество, пережив пандемию Covid-19.

Миллионы смертей, взаимоисключающие причины появления смертоносного вируса, которые называли ученые, медики, а то и правительства по всему миру, такие же взаимоисключающие рекомендации по лечению болезни. Все это вселяло страх, растерянность, отчаяние.

Несмотря на все, Олег Чабан считает, что мы получили и определенный положительный опыт — поняли неоспоримую ценность жизни, по сравнению со всем тем, что ценили до этого — благополучием, карьерой, успешностью, образованием, богатством. А еще — поняли реальную угрозу изоляции.

Американский исследователь Джон Качиоппо, мысли которого приводит Чабан, отмечал, что пандемия впервые заставила людей массово разрывать социальные связи — дистанционная работа, дистанционное обучение, самоизоляция.

В изоляции у человека мозг вошел в режим самозащиты: внешний социум уже расценивался как недружественный и агрессивный. В мозге срабатывал сценарий самообороны, когда снижается доверие к другим людям.

Опыт пандемии также заставил задуматься о сосуществовании всего живого на Земле.

И пандемии или эпидемии Covid, скорее всего, будут возвращаться, потому что вирус не исчез, мы его просто перебороли и отпустили обратно в природу.

— А живая природа планеты будет брать свое, как вот возвращает жителей, которые жили здесь еще за много миллионов лет до Гомо Сапиенс, — убежден Чабан.

Он имеет в виду информацию, что сейчас, в эпоху потепления, тают вечные ледники и освобождаются замороженные в них вирусы и бактерии, которые будут поселяться в птицах, китах, мутировать и переходить к человеку.

— Covid-19 заставил нас задуматься не просто, куда нужно вкладывать деньги (в профилактическую медицину или научные разработки вакцин и противовирусных препаратов), а как нам дружно жить с теми, кто все равно будет оставаться здесь, — говорит психолог.

Человек продолжает считать, что он венец творения, самое умное существо на планете и готов изобрести еще один антибиотик на замену того, к которому бактерии приобретут резистентность; создать новые антивирусные препараты, бороться с вечными болезнями (типа онкологии) и убеждать себя: мы в любом случае победим.

Но это… война, а от войны страдают все.