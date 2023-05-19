Доктор медичних наук, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Олег Чабан поділився роздумами про досвід, який отримало людство, переживши пандемію Covid-19.

Мільйони смертей, взаємовиключні причини появи смертоносного вірусу, що їх називали вчені, медики, а то й уряди по всьому світу, такі само взаємовиключні рекомендації з лікування хвороби. Усе це вселяло страх, розгубленість, відчай.

Попри все, Олег Чабан вважає, що ми отримали і певний позитивний досвід – зрозуміли беззаперечну цінність життя, у порівнянні з усім тим, що цінували до цього – благополуччя, кар’єру, успішність, освіту, багатство. А ще – зрозуміли реальну загрозу ізоляції.

Американський дослідник Джон Качіоппо, думки якого наводить Чабан, наголошував що пандемія вперше примусила людей масово розривати соціальні зв’язки – дистанційна робота, дистанційне навчання, самоізоляція.

В ізоляції у людини мозок увійшов у режим самозахисту: зовнішній соціум вже розцінювався як недружній та агресивний. У мозку спрацьовував сценарій самооборони, коли знижується довіра до інших людей.

Досвід пандемії також примусив замислитися про співіснування всього живого на Землі.

І пандемії чи епідемії ковіду, скоріше всього, повертатимуться, бо вірус не зник, ми його просто перебороли і відпустили назад у природу.

– А жива природа планети братиме своє, як от повертає жителів, які жили тут ще за багато мільйонів років до Гомо Сапієнс, – переконаний Чабан.

Він має на увазі інформацію, що нині, в епоху потепління, тануть вічні льодовики і звільняються заморожені в них віруси і бактерії, які будуть поселятися у птахах, китах, мутуватимуть і переходитимуть до людини.

– Covid-19 змусив нас задуматися не просто, куди потрібно вкладати гроші (в профілактичну медицину чи наукові розробки вакцин і противірусних препаратів), а як нам дружно жити з тими, хто все одно буде залишатися тут, – говорить психолог.

Людина подовжує вважати, що вона вінець творіння, найрозумніша істота на планеті і готова винайти ще один антибіотик на заміну того, до якого бактерії набудуть резистентності; створити нові антивірусні препарати, боротися з вічними хворобами (типу онкології) і переконувати себе: ми будь що переможемо.

Але це… війна, а від війни страждають усі.