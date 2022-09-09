Врачи, имеющие доступ к электронной системе здоровья, вносят в нее все данные об обращениях и заболеваниях пациента. Следовательно, ведут в ней электронные медицинские карты.

Электронная медицинская карта – это набор медицинских записей, включающий историю обращений и заболеваний пациента, результаты исследований, рекомендаций врача и диагнозы.

Доступ к электронной медицинской карте пациента имеет его семейный или лечащий врач.

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Переход к электронной медицинской карте начался в 2019 году. Сегодня пациентам доступна и бумажная медицинская карта.

Но врач вносит данные в электронную карту, а когда пациенту нужно получить медицинские документы в распечатанном виде, чтобы вести свою собственную бумажную карту, он может попросить врача распечатать их.

Следовательно, пациент имеет возможность хранить дома все данные о состоянии своего здоровья и заключениях врачей и результатах анализов в бумажном виде.

Источник: НСЗУ