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Чи є у пацієнта вибір: електронна медична карта чи паперова

9 Вересня 2022, 14:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
врач и пациент
Джерело: Depositphotos

Лікарі, що мають доступ до Електронної системи здоров’я, вносять в неї всі дані про звернення і захворювання пацієнта. Отже, ведуть в ній електронні медичні карти.

Електронна медична карта — це набір медичних записів, включає історію звернень та захворювань пацієнта, результати досліджень, рекомендацій лікаря та діагнози.

Доступ до Електронної медичної карти пацієнта має його сімейний або особистий лікар.

Зараз дивляться

Перехід до електронної медичної карти почався в 2019 році. Сьогодні пацієнтам доступна і паперова медична картка.

Та лікар вносить дані в електронну карту, а коли пацієнту потрібно отримати медичні документи в роздрукованому вигляді, щоб вести свою власну паперову картку — він може попросити лікаря роздрукувати їх.

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Отже, пацієнт має можливість зберігати вдома всі дані про стан свого здоров’я та висновки лікарів і результати аналізів у паперовому вигляді.

Джерело: НСЗУ

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