Лікарі, що мають доступ до Електронної системи здоров’я, вносять в неї всі дані про звернення і захворювання пацієнта. Отже, ведуть в ній електронні медичні карти.

Електронна медична карта — це набір медичних записів, включає історію звернень та захворювань пацієнта, результати досліджень, рекомендацій лікаря та діагнози.

Доступ до Електронної медичної карти пацієнта має його сімейний або особистий лікар.

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Перехід до електронної медичної карти почався в 2019 році. Сьогодні пацієнтам доступна і паперова медична картка.

Та лікар вносить дані в електронну карту, а коли пацієнту потрібно отримати медичні документи в роздрукованому вигляді, щоб вести свою власну паперову картку — він може попросити лікаря роздрукувати їх.

Отже, пацієнт має можливість зберігати вдома всі дані про стан свого здоров’я та висновки лікарів і результати аналізів у паперовому вигляді.

Джерело: НСЗУ