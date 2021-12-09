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Чипирование будет? Маск сказал, что эксперименты на людях возможны уже в 2022 году

9 декабря 2021, 12:28
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
чипирование, чипування
Источник: Depositphotos

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink, которая занимается технологией интерфейсов мозга, планирует уже в 2022 году начать имплантировать свои микрочипы людям.

Специалисты разрабатывают устройство, которое можно будет имплантировать для записи и стимуляции мозговой активности.

Его хотят использовать в медицинских целях, для лечения серьезных травм спинного мозга и неврологических расстройств.

— Мы надеемся, что это будет у наших первых людей — пациентов с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия — в следующем году, ожидаем одобрения FDA, — отметил Илон Маск.

Также он рассказал, что чип уже успешно внедряли обезьянам, его можно безопасно удалить.

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При этом Маск уточнил, что сейчас стандарты Neuralink для имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Еще в апреле 2021 года компания Neuralink опубликовала видео, на котором обезьяна играет в видеоигру с помощью чипа. Позже представители компании заявили, что будут заниматься разработкой устройства, которое позволит парализованным людям управлять цифровыми устройствами с помощью своего разума.

Neuralink — не единственная компания, которая занимается подобными вопросами. В июле биотехнологическая фирма Synchron получила одобрение FDA для начала тестирования на людях.

Источник: Insider, The Wall Street Journal

Теги
Илон Маск , Мозок
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