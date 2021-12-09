Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink, которая занимается технологией интерфейсов мозга, планирует уже в 2022 году начать имплантировать свои микрочипы людям.

Специалисты разрабатывают устройство, которое можно будет имплантировать для записи и стимуляции мозговой активности.

Его хотят использовать в медицинских целях, для лечения серьезных травм спинного мозга и неврологических расстройств.

— Мы надеемся, что это будет у наших первых людей — пациентов с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия — в следующем году, ожидаем одобрения FDA, — отметил Илон Маск.

Также он рассказал, что чип уже успешно внедряли обезьянам, его можно безопасно удалить.

При этом Маск уточнил, что сейчас стандарты Neuralink для имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Еще в апреле 2021 года компания Neuralink опубликовала видео, на котором обезьяна играет в видеоигру с помощью чипа. Позже представители компании заявили, что будут заниматься разработкой устройства, которое позволит парализованным людям управлять цифровыми устройствами с помощью своего разума.

Neuralink — не единственная компания, которая занимается подобными вопросами. В июле биотехнологическая фирма Synchron получила одобрение FDA для начала тестирования на людях.

Источник: Insider, The Wall Street Journal