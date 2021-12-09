Американський бізнесмен Ілон Маск розповів, що його компанія Neuralink, яка займається технологією інтерфейсів мозку, планує вже у 2022 році почати імплантувати свої мікрочипи людям.

Фахівці розробляють пристрій, який можна буде імплантувати для запису та стимуляції мозкової активності.

Його хочуть використовувати в медичних цілях, для лікування серйозних травм спинного мозку та неврологічних розладів.

– Ми сподіваємося, що це буде у наших перших людей – пацієнтів з тяжкими травмами спинного мозку, як-от тетраплегія, квадриплегія – наступного року, очікуємо на схвалення FDA, – зазначив Ілон Маск.

Також він розповів, що чип вже успішно вводили мавпам, його можна безпечно видалити.

Водночас Маск уточнив, що зараз стандарти Neuralink для імплантації пристрою значно вищі, ніж вимагає Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

Ще у квітні 2021 року компанія Neuralink опублікувала відео, на якому мавпа грає у відеогру за допомогою чипа. Пізніше представники компанії заявили, що займатимуться розробкою пристрою, який дозволить паралізованим людям керувати цифровими пристроями за допомогою свого розуму.

Neuralink – не єдина компанія, яка займається такими питаннями. У липні біотехнологічна компанія Synchron отримала схвалення FDA для початку тестування на людях.

Джерело: Insider, The Wall Street Journal