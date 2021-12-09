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Чипування буде? Маск сказав, що експерименти на людях можливі вже у 2022 році

9 Грудня 2021, 12:28
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
чипирование, чипування
Джерело: Depositphotos

Американський бізнесмен Ілон Маск розповів, що його компанія Neuralink, яка займається технологією інтерфейсів мозку, планує вже у 2022 році почати імплантувати свої мікрочипи людям.

Фахівці розробляють пристрій, який можна буде імплантувати для запису та стимуляції мозкової активності.

Його хочуть використовувати в медичних цілях, для лікування серйозних травм спинного мозку та неврологічних розладів.

– Ми сподіваємося, що це буде у наших перших людей – пацієнтів з тяжкими травмами спинного мозку, як-от тетраплегія, квадриплегія – наступного року, очікуємо на схвалення FDA, – зазначив Ілон Маск.

Також він розповів, що чип вже успішно вводили мавпам, його можна безпечно видалити.

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Водночас Маск уточнив, що зараз стандарти Neuralink для імплантації пристрою значно вищі, ніж вимагає Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

Ще у квітні 2021 року компанія Neuralink опублікувала відео, на якому мавпа грає у відеогру за допомогою чипа. Пізніше представники компанії заявили, що займатимуться розробкою пристрою, який дозволить паралізованим людям керувати цифровими пристроями за допомогою свого розуму.

Neuralink – не єдина компанія, яка займається такими питаннями. У липні біотехнологічна компанія Synchron отримала схвалення FDA для початку тестування на людях.

Джерело: Insider, The Wall Street Journal

Теги
Ілон Маск , Мозок
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