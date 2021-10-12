В США женщина заразилась тропической инфекцией — мелиоидозом. Это произошло после ухода за аквариумными рыбками.

Этот случай описали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в статье для Emerging Infectious Diseases.

Женщина попала в больницу в конце сентября 2019 года. 56-летняя жительница Мэриленда жаловалась на лихорадку, слабость, кашель и боль в груди. До этого она болела ревматоидным артритом и лечилась иммуносупрессорами, прием которых прекратила месяц назад.

После определения возбудителя инфекции врачи назначили ей длительное лечение антибиотиками. Во время расследования Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) нашли бактерии Burkholderia pseudomalle, что вызывает мелиоидоз, в почве и воде из аквариума в доме пациентки. До этого случая в том же аквариуме умерли шесть рыб, но непонятно, связано ли это с инфекцией.

Ученые считают, что женщина могла заразиться мелиоидозом во время чистки аквариума. Врачи рекомендуют мыть руки после кормления рыб, а также чистить аквариумы в перчатках, особенно, если есть раны на коже.

Женщина лечилась тремя курсами антибиотиков в течение шести месяцев.

Мелиоидоз поражает преимущественно легкие, но может спровоцировать и генерализованную инфекцию — сепсис, а также способен вызвать скопление гноя в органах.

Бактерия Burkholderia pseudomallei живет в воде и почве в тропических регионах Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии. Люди могут заразиться мелиоидозом во время вдыхания бактерий, употребления загрязненной воды, а также, если бактерия попадет на поврежденную кожу. Несмотря на лечение антибиотиками, смертность от этой инфекции достигает около 10%, а если мелиоидоз не лечить, то этот показатель достигает 40%.