У США жінка заразилася тропічною інфекцією – меліоїдозом. Це сталося після догляду за акваріумними рибками.

Цей випадок описали Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) у статті для Emerging Infectious Diseases.

Жінка потрапила до лікарні наприкінці вересня 2019 року. 56-річна мешканка Меріленда скаржилася на лихоманку, слабкість, кашель та біль у грудях. До цього вона хворіла на ревматоїдний артрит і лікувалася імуносупресорами, прийом яких припинила місяць тому.

Після визначення збудника інфекції лікарі призначили їй тривале лікування антибіотиками. Під час розслідування Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) знайшли бактерію Burkholderia pseudomalle, що викликає меліоїдоз, в грунті та воді з акваріума в будинку пацієнтки. До цього випадку у тому ж акваріумі померли шість риб, але незрозуміло, чи пов’язано це з інфекцією.

Науковці вважають, що жінка могла заразитися меліоїдозом під час чищення акваріума. Лікарі рекомендують мити руки після годування риб, а також чистити акваріуми в рукавичках, особливо, якщо є рани на шкірі.

Жінка лікувалася трьома курсами антибіотиків протягом шести місяців.

Меліоїдоз вражає переважно легені, але може спровокувати й генералізовану інфекцію — сепсис, а також здатен викликати скупчення гною в органах.

Бактерія Burkholderia pseudomallei живе у воді та грунті в тропічних регіонах Південно-Східної Азії, Африки, Австралії. Люди можуть заразитися меліоїдозом під час вдихання бактерій, вживання забрудненої води, а також, якщо бактерія потрапить на пошкоджену шкіру. Попри лікування антибіотиками, смертність від цієї інфекції досягає близько 10%, а якщо меліоїдоз не лікувати, то цей показник сягає 40%.