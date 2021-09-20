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Covid-сертификат для тех, кто переболел: в Минцифры рассказали о подготовке документов

20 сентября, 14:34 Людмила Грубнік
Covid-сертификат для тех, кто переболел: в Минцифры рассказали о подготовке документов
Источник: Depositphotos

Украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить Covid-сертификат в октябре.

Документ не будет отличаться по цвету, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

— Для переболевших Covid-сертификат будет доступен с октября. Как раз в активной разработке, — заявили в ведомстве.

Отсутствие отличий в цвете в Минцифре объяснили тем, что в этой ситуации речь не идет о количестве прививок.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. Первыми прививки получили медики, учителя, военнослужащие.

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С июля уколы могут сделать все граждане старше 18 лет. Вакцинированные могут получить документ, который подтверждает этот факт. Его выдают после иммунизации семейные врачи. Он может быть в бумажном и электронном виде. Документ дает возможность пересечь границу ряда стран, преимущества предусмотрены и в Украине.

В правительстве рассказали, что в стране будут разные Covid-сертификаты, они будут отличаться по цвету и срокам действия.

Источник
РБК-Украина
Теги
Covid-сертифікат , Коронавірус Covid-19 , Мінцифри
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