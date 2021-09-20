Covid-сертифікат для тих, хто перехворів: у Мінцифри розповіли про підготовку документів

Українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати Covid-сертифікат у жовтні.

Документ не буде відрізнятися за кольором, повідомили у Міністерстві цифровий трансформації.

– Для тих, хто перехворів, Covid-сертифікат буде доступний з жовтня. Саме у активній розробці, – заявили у відомстві.

Відсутність відмінностей у кольорі у Мінцифрі пояснили тим, що у цій ситуації не йдеться про кількість щеплень.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року. Першими щеплення отримали медики, вчителі, військовослужбовці.

З липня уколи можуть зробити всі громадяни старше 18 років. Вакциновані можуть отримати документ, який підтверджує цей факт. Його видають після імунізації сімейні лікарі. Він може бути у паперовому та електронному вигляді. Документ дає можливість перетнути кордон низки країн, переваги передбачені і в Україні.

В уряді розповіли, що у країні будуть різні Covid-сертифікати, вони відрізнятимуться за кольором та терміном дії.