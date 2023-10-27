Благодаря сотрудничеству Минздрава и Еврокомиссии на этой неделе 28 украинцев эвакуировали за границу с целью специализированного лечения.

В Германию и Норвегию поехал 21 пациент. В группе больных были военные с минно-взрывными ранениями и гражданские с онкологией.

Семь пациентов направили в Соединенные Штаты Америки, там им проведут операции и протезирование. Финансируют лечение украинцев американские благотворительные организации.

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Эвакуационные рейсы для медпомощи за границу проводятся еженедельно.

Экстренная медпомощь Минздрава вместе с международными партнерами транспортирует пациентов от медучреждения на прифронтовой территории до медхаба во Львове, затем до аэродрома в Польше.

Для переправки людей в страны Европы используют воздушные госпитали или спецтранспорт.

Куда обратиться для перевода граждан на лечение за границу: