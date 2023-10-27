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Цього тижня 28 українців отримають спеціалізовану меддопомогу за кордоном – медична евакуація

27 Жовтня 2023, 13:01
Ольга Боднарчук редактор
Цього тижня 28 українців отримають спеціалізовану меддопомогу за кордоном – медична евакуація
Джерело: Pixabay

Завдяки співпраці МОЗ та Єврокомісії цього тижня 28 українців евакуювали за кордон з метою спеціалізованого лікування.

До Німеччини та Норвегії поїхав 21 пацієнт. У групі хворих були військові з мінно-вибуховими пораненнями та цивільні з онкологією.

Сім пацієнтів направили до Сполучених Штатів Америки, там їм проведуть операції та протезування. Фінансують лікування українців американські благодійні організації.

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Евакуаційні рейси для меддопомоги за кордон проводяться щотижня.

Екстрена меддопомога МОЗ разом з міжнародними партнерами транспортує пацієнтів від медзакладу на прифронтовій території до медхабу у Львові, потім до аеродрому у Польщі.

Для переправлення людей до країн Європи використовують повітряні госпіталі або спецтранспорт.

Куди звернутися для переведення громадян на лікування за кордон:

  • До обласного департаменту здоров’я.
  • Подати заявку особисто на сайті МОЗ.
  • Для військових – заявку на евакуацію за кордон подає командування Медичних сил України.
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Джерело
МОЗ
Теги
Евакуація лікування медична допомога
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