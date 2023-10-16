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Датчики для отслеживания болезни Паркинсона оказались эффективнее, чем наблюдения врачей

16 октября 2023, 09:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
літні люди
Источник: Pexels

Команда ученых Оксфордского университета в ходе эксперимента выяснила, что цифровые устройства, которые люди носят на себе, отслеживают прогрессирование болезни Паркинсона более эффективно, чем клинические наблюдения.

По словам ученых, полученные результаты не являются лечением болезни Паркинсона. Скорее, они помогают оценить, замедляют ли новые лекарства и другие методы лечения прогрессирование патологии.

Сообщается, что каждый пациент носил шесть таких датчиковна груди, у основания позвоночника и по одному на каждом запястье и стопе.

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Устройства отслеживали 122 физиологических показателя, несколько десятков из которых четко указывали на прогрессирование заболевания, включая направление движения пальца ноги во время шага, а также длину и регулярность шагов.

До сих пор, по словам ученых, испытания лекарств от болезни Паркинсона основывались на клинической оценке, которая могла пропустить изменения, которые происходят изо дня в день или могут не проявляться четко при периодических визитах к врачу.

Ученые отмечают, что они с оптимизмом смотрят на возможность использования таких датчиков для отслеживания других заболеваний, например, болезни Альцгеймера, а также множества патологий, которые объединяют биоинженерию, клиническую науку и науку о движении.

Источник
NYT
Теги
літні люди Наукові дослідження хвороба Паркінсона
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