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Датчики для відстеження хвороби Паркінсона виявилися ефективнішими, ніж спостереження лікарів

16 Жовтня 2023, 09:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
літні люди
Джерело: Pexels

Команда вчених Оксфордського університету під час експерименту з’ясувала, що цифрові пристрої, які люди носять на собі, відстежують прогресування хвороби Паркінсона ефективніше, ніж клінічні спостереження.

За словами вчених, отримані результати не є лікуванням хвороби Паркінсона. Скоріше, вони допомагають оцінити, чи уповільнюють нові ліки та інші методи лікування прогресування патології.

Повідомляється, що кожен пацієнт носив шість таких датчиків – на грудях, біля основи хребта і по одному на кожному зап’ясті та стопі.

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Пристрої відстежували 122 фізіологічні показники, кілька десятків з яких чітко вказували на прогресування захворювання, включно з напрямком руху пальця ноги під час кроку, а також довжиною та регулярністю кроків.

Досі, за словами вчених, випробування ліків від хвороби Паркінсона ґрунтувалися на клінічній оцінці, яка могла пропустити зміни, що відбуваються день у день або можуть не проявлятися чітко під час періодичних візитів до лікаря.

Вчені зазначають, що вони з оптимізмом дивляться на можливість використання таких датчиків для відстеження інших захворювань, наприклад, хвороби Альцгеймера, а також безлічі патологій, що об’єднують біоінженерію, клінічну науку і науку про рух.

Джерело
NYT
Теги
літні люди Наукові дослідження хвороба Паркінсона
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