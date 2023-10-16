Команда вчених Оксфордського університету під час експерименту з’ясувала, що цифрові пристрої, які люди носять на собі, відстежують прогресування хвороби Паркінсона ефективніше, ніж клінічні спостереження.

За словами вчених, отримані результати не є лікуванням хвороби Паркінсона. Скоріше, вони допомагають оцінити, чи уповільнюють нові ліки та інші методи лікування прогресування патології.

Повідомляється, що кожен пацієнт носив шість таких датчиків – на грудях, біля основи хребта і по одному на кожному зап’ясті та стопі.

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Пристрої відстежували 122 фізіологічні показники, кілька десятків з яких чітко вказували на прогресування захворювання, включно з напрямком руху пальця ноги під час кроку, а також довжиною та регулярністю кроків.

Досі, за словами вчених, випробування ліків від хвороби Паркінсона ґрунтувалися на клінічній оцінці, яка могла пропустити зміни, що відбуваються день у день або можуть не проявлятися чітко під час періодичних візитів до лікаря.

Вчені зазначають, що вони з оптимізмом дивляться на можливість використання таких датчиків для відстеження інших захворювань, наприклад, хвороби Альцгеймера, а також безлічі патологій, що об’єднують біоінженерію, клінічну науку і науку про рух.