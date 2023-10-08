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Для реабилитации более 1 тыс. раненых воинов ежегодно: во Львове заработал центр RECOVERY

8 октября 2023, 08:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Рекавері

На базе больницы Святого Луки, которая входит в состав Первого медицинского объединения Львова, заработал центр по реабилитации раненых воинов RECOVERY. Это уже седьмое заведение проекта, который является инициативой Виктора и Елены Пинчук и направлен на создание высоких стандартов реабилитации для тяжелораненых военнослужащих Украины.

— Львовский центр оснащен сверхсовременным оборудованием и обустроен с учетом требований инклюзивности помещений, — говорится в сообщении Минздрава.

Большой зал физической реабилитации, современное оборудование с виртуальной реальностью, кабинеты эрготерапии, индивидуальной физической терапии, ассистивных технологий – все это помогает получить качественную помощь в восстановлении более 1 тыс. наших защитников ежегодно.

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Пока такие инновационные центры работают во Львове, Виннице, Киеве, Одессе и Днепровщине. До конца года к ним прибавятся Ровенская, Хмельницкая и Днепропетровская области.

За полгода от старта проекта в реабилитационных отделениях центра RECOVERY прошли восстановление почти 2 500 военных. Планируется, что скоро пропускная способность центров позволит реабилитировать по 20 тыс. наших героев в год.

Фото: Минздрав Украины

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні Львов реабілітація українські військові Фонд Виктора Пинчука
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