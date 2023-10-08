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Для реабілітації понад 1 тис. поранених воїнів щороку: у Львові запрацював центр RECOVERY

8 Жовтня 2023, 08:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Рекавері

На базі лікарні Святого Луки, яка входить до складу Першого медичного об’єднання Львова, запрацював центр із реабілітації поранених воїнів RECOVERY. Це вже сьомий заклад проєкту, що є ініціативою Віктора та Олени Пінчук і спрямований на створення високих стандартів реабілітації для тяжкопоранених військовослужбовців України.

– Львівський центр оснащений надсучасним обладнанням та облаштований з урахуванням вимог інклюзивності приміщень, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Велика зала фізичної реабілітації, сучасне обладнання з віртуальною реальністю, кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій – усе це допомагає отримати якісну допомогу у відновленні більш як 1 тис. наших захисників щороку.

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Поки що такі інноваційні центри працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі та на Дніпровщині. До кінця року до них додадуться Рівненська, Хмельницька та Дніпропетровська області.

За півроку від старту проєкту в реабілітаційних відділеннях центру RECOVERY пройшли відновлення майже 2 500 військових. Планується, що скоро пропускна спроможність центрів дасть змогу реабілітувати по 20 тис. наших героїв на рік.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікарні Львів реабілітація українські військові Фонд Віктора Пінчука
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