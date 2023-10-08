На базі лікарні Святого Луки, яка входить до складу Першого медичного об’єднання Львова, запрацював центр із реабілітації поранених воїнів RECOVERY. Це вже сьомий заклад проєкту, що є ініціативою Віктора та Олени Пінчук і спрямований на створення високих стандартів реабілітації для тяжкопоранених військовослужбовців України.

– Львівський центр оснащений надсучасним обладнанням та облаштований з урахуванням вимог інклюзивності приміщень, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Велика зала фізичної реабілітації, сучасне обладнання з віртуальною реальністю, кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій – усе це допомагає отримати якісну допомогу у відновленні більш як 1 тис. наших захисників щороку.

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Поки що такі інноваційні центри працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі та на Дніпровщині. До кінця року до них додадуться Рівненська, Хмельницька та Дніпропетровська області.

За півроку від старту проєкту в реабілітаційних відділеннях центру RECOVERY пройшли відновлення майже 2 500 військових. Планується, що скоро пропускна спроможність центрів дасть змогу реабілітувати по 20 тис. наших героїв на рік.