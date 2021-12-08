В областном центре Закарпатья Ужгороде открыт кабинет, где можно сделать прививку от коронавируса в анонимном режиме. Инициаторы этого почина расценивают его, как благо во имя здоровья людей. Власти – как фейк и нарушение закона.

В Украине сегодня нередки случаи, когда люди по тем или иным причинам приобрели фальшивый Covid-сертификат, но потом пришли к пониманию того, что им все же стоит сделать инъекцию от смертельно опасного вируса.

Официально для подобных случаев предусмотрена специальная процедура, о которой недавно рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в такой ситуации следует обратиться к своему семейному врачу, который в свою очередь должен вызвать полицию. Затем обладателя фейкового сертификата амнистируют через суд.

Однако подобный поворот событий с правовыми последствиями, скажем так, многих не совсем не устраивает.

Именно для таких людей, которые осознали свой проступок с покупкой Covid-сертификата и теперь хотят вакцинироваться, и был создан анонимный кабинет прививок в Ужгороде.

По словам руководителя кабинета, врача-инфекциониста Виктора Петрова, буквально за несколько дней количество посетителей увеличилось от нескольких человек до больше сотни пациентов в день. Всего в течение трех недель работы здесь привилось почти 1,5 тыс. человек.

На заседании Ужгородского пресс-клуба Виктор Петров рассказал, что люди приходили к ним ночью, страшась и опасаясь разоблачения.

— Мы говорили им, что мы не вызываем полицию. Гарантировали, что не будем задавать лишних вопросов, кроме одного: какую вакцину вы хотите получить? В этом кабинете граждане имели главное – ощущение безопасности, — отметил ужгородский врач.

Среди пациентов анонимного кабинета, по его словам, были медики, госслужащие, педагоги, предприниматели, лица, которые по религиозным мотивам тоже не спешили вакцинироваться, а также другие категории граждан.

Виктор Петров также отметил, что нашел поддержку своей инициативы у местных властей в лице депутата Закарпатского областного совета, заведующего кафедрой социальной работы Ужгородского национального университета, профессора Федора Шандора.

По словам инфекциониста, поскольку государство требует от врача заполнить информированное согласие на прививку, людям предлагали озвучить определенные данные для идентификации в системе eHealth и убедиться, что они точно не получали вакцину.

Практически все, за исключением девяти человек, таким образом были идентифицированы. Люди законно получили вакцину и попали в общую статистику с отображением данных в eHealth, отметил Виктор Петров.

Он добавил, что анонимный кабинет прививок будет работать и дальше.

Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко негативно отреагировал на его открытие. Он заявил, что информация о анонимном кабинете на Закарпатье – фейк.