В обласному центрі Закарпаття Ужгороді відкрито кабінет, де можна зробити щеплення від коронавірусу в анонімному режимі. Ініціатори цього почину розцінюють його, як благо в ім’я здоров’я людей. Влада – як фейк і порушення закону.

В Україні сьогодні нерідкі випадки, коли люди з тих чи інших причин придбали фальшивий Covid-сертифікат, але потім прийшли до розуміння того, що їм все ж варто зробити ін’єкцію від смертельно небезпечного вірусу.

Офіційно для подібних випадків передбачена спеціальна процедура, про яку нещодавно розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, в такій ситуації слід звернутися до свого сімейного лікаря, який у свою чергу повинен викликати поліцію. Потім володаря фейкового Covid-сертифіката амністують через суд.

Однак подібний поворот подій з правовими наслідками, скажімо так, багатьох не зовсім не влаштовує.

Саме для таких людей, які усвідомили свій проступок з покупкою Covid-сертифіката і тепер хочуть вакцинуватися, і був створений анонімний кабінет щеплень в Ужгороді.

За словами керівника кабінету, лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, буквально за кілька днів кількість відвідувачів збільшилася від кількох людей до більше сотні пацієнтів на день. Загалом протягом трьох тижнів роботи тут прищепилося майже 1,5 тис. осіб.

На засіданні Ужгородського прес-клубу Віктор Петров розповів, що люди приходили до них вночі, побоюючись викриття.

– Ми говорили їм, що ми не викликаємо поліцію. Гарантували, що не будемо ставити зайвих питань, крім одного: яку вакцину ви хочете отримати? У цьому кабінеті громадяни мали головне – відчуття безпеки, – зазначив ужгородський лікар.

Серед пацієнтів анонімного Кабінету, за його словами, були медики, держслужбовці, педагоги, підприємці, особи, які з релігійних мотивів теж не поспішали вакцинуватися, а також інші категорії громадян.

Віктор Петров також зазначив, що знайшов підтримку своєї ініціативи у місцевої влади в особі депутата Закарпатської обласної ради, завідувача кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету, професора Федора Шандора.

За словами інфекціоніста, оскільки держава вимагає від лікаря заповнити інформовану згоду на щеплення, людям пропонували озвучити певні дані для ідентифікації в системі eHealth і переконатися, що вони точно не отримували вакцину.

Практично всі, за винятком дев’яти осіб, таким чином були ідентифіковані. Люди законно отримали вакцину і потрапили в загальну статистику з відображенням даних в eHealth, зазначив Віктор Петров.

Він додав, що анонімний кабінет щеплень працюватиме і далі.

Однак міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко негативно відреагував на його відкриття. Він заявив, що інформація про анонімний кабінет на Закарпатті – фейк.