В Украине упростили получение сертификата о вакцинации от коронавируса в приложении или на портале Дія. Как проинформировали в Министерстве цифровой трансформации, теперь для получения документа больше не нужна электронная подпись.

Что изменилось для украинцев и как теперь сгенерировать Covid-сертификат в Дії – далее в материале.

Covid-сертификат в Дії: какие требования упростили?

• Как было

До сих пор на портале Дія использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Речь идет о получении квалифицированной электронной подписи, которая имела вид отдельного файла (ее предоставляли в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК)). Электронный ключ к подписи хранился на определенном носителе (например, на флэшке) и использовался в Дії.

В приложении Дія необходимо было подписывать запрос на Covid-сертификат с помощью Дія.Підпис (квалифицированной электронной подписи – цифрового аналога обычной подписи). При этом следовало пройти подтверждение личности с помощью Photo ID (при котором программа анализировала достоверность вашего фото).

• Как будет теперь

Теперь для получения Covid-сертификата в Дії не требуется электронная подпись, в частности, и Дія. Підпис. Достаточно будет пользовательского согласия: авторизации через BankID или Mobile ID.

Украинцам не нужно иметь электронную подпись, как для получения сертификата на портале, так и в приложении Дія.

В Минцифре подчеркнули, что функция создания сертификата без подписи уже доступна в последнем обновлении Дії (а потому пользователям советуют обновить приложение).

Для получения сертификата в приложении Дія необходимо иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт. Если их нет – можно сгенерировать сертификат на портале.

Как сгенерировать Covid-сертификат: инструкция

Для получения сертификата о вакцинации от коронавируса в приложении Дія нужно:

• обновить Дію до последней версии в AppStore или Google Play (3.0.18 для iOS и 3.0.14 – для Android);

• авторизироваться в приложении;

• затем нажать Услуги и выбрать Covid-сертификаты (далее – Получить сертификат);

• дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію (поставить соответствующую галочку).

Чтобы получить сертификат на портале Дія, нужно:

• авторизоваться на нем;

• в меню Услуги выбрать пункт Здоровье, после чего – Covid-сертификат о вакцинации;

• согласиться на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.

Недавно были внесены изменения, согласно которым украинцы могут сгенерировать сертификат о первой Covid-прививке через официальный сайт Дія без биометрического паспорта.

Фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса будут удалять из электронных реестров и приложения Дія. Этот механизм планируют разработать до конца года.