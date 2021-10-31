В Украине упростили получение сертификата о вакцинации от коронавируса в приложении или на портале Дія. Как проинформировали в Министерстве цифровой трансформации, теперь для получения документа больше не нужна электронная подпись.
Что изменилось для украинцев и как теперь сгенерировать Covid-сертификат в Дії – далее в материале.
Covid-сертификат в Дії: какие требования упростили?
• Как было
До сих пор на портале Дія использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Речь идет о получении квалифицированной электронной подписи, которая имела вид отдельного файла (ее предоставляли в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК)). Электронный ключ к подписи хранился на определенном носителе (например, на флэшке) и использовался в Дії.
В приложении Дія необходимо было подписывать запрос на Covid-сертификат с помощью Дія.Підпис (квалифицированной электронной подписи – цифрового аналога обычной подписи). При этом следовало пройти подтверждение личности с помощью Photo ID (при котором программа анализировала достоверность вашего фото).
• Как будет теперь
Теперь для получения Covid-сертификата в Дії не требуется электронная подпись, в частности, и Дія. Підпис. Достаточно будет пользовательского согласия: авторизации через BankID или Mobile ID.
Украинцам не нужно иметь электронную подпись, как для получения сертификата на портале, так и в приложении Дія.
В Минцифре подчеркнули, что функция создания сертификата без подписи уже доступна в последнем обновлении Дії (а потому пользователям советуют обновить приложение).
Для получения сертификата в приложении Дія необходимо иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт. Если их нет – можно сгенерировать сертификат на портале.
Как сгенерировать Covid-сертификат: инструкция
Для получения сертификата о вакцинации от коронавируса в приложении Дія нужно:
• обновить Дію до последней версии в AppStore или Google Play (3.0.18 для iOS и 3.0.14 – для Android);
• авторизироваться в приложении;
• затем нажать Услуги и выбрать Covid-сертификаты (далее – Получить сертификат);
• дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію (поставить соответствующую галочку).
Чтобы получить сертификат на портале Дія, нужно:
• авторизоваться на нем;
• в меню Услуги выбрать пункт Здоровье, после чего – Covid-сертификат о вакцинации;
• согласиться на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію.
Недавно были внесены изменения, согласно которым украинцы могут сгенерировать сертификат о первой Covid-прививке через официальный сайт Дія без биометрического паспорта.
Фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса будут удалять из электронных реестров и приложения Дія. Этот механизм планируют разработать до конца года.