Для українців спростили отримання Covid-сертифікату в Дії: що змінилося

В Україні спростили отримання сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу в застосунку чи на порталі Дія. Як поінформували в Міністерстві цифрової трансформації, тепер для отримання документа більше не потрібен електронний підпис.

Що змінилося для українців та як тепер згенерувати Covid-сертифікат у Дії – далі в матеріалі.

Covid-сертифікат у Дії: які вимоги спростили?

• Як було

Досі на порталі Дія використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій). Йдеться про отримання кваліфікованого електронного підпису, який мав вигляд окремого файлу (його надавали в акредитованих центрах сертифікації ключів (АЦСК)). Електронний ключ до підпису зберігався на певному носії (наприклад, на флешці) та використовувався в Дії.

У додатку Дія необхідно було підписувати запит на Covid-сертифікат за допомогою Дія.Підпис (кваліфікованого електронного підпису – цифрового аналогу звичайного підпису). При цьому слід було пройти підтвердження особи за допомогою Photo ID (під час якого програма аналізувала достовірність вашого фото).

• Як буде тепер

Відтепер для отримання Covid-сертифікату в Дії не потрібен електронний підпис, зокрема, і Дія.Підпис. Достатньо буде згоди користувача: авторизації через BankID чи Mobile ID.

Українцям не потрібно більше мати електронний підпис, як для отримання сертифікату на порталі, так і у застосунку Дія.

В Мінцифри наголосили, що функція створення сертифікату без підпису вже доступна в останньому оновленні Дії (а тому користувачам радять оновити застосунок).

Для отримання сертифікату у застосунку Дія потрібно мати ID-картку чи біометричний закордонний паспорт. Якщо їх немає – можна згенерувати сертифікат на порталі.

Як тепер згенерувати Covid-сертифікат: інструкція

Для отримання сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу в застосунку Дія потрібно:

• оновити Дію до останньої версії в AppStore чи Google Play (3.0.18 для iOS та 3.0.14 – для Android);

• авторизуватися в застосунку;

• після цього натиснути Послуги та обрати пункт Covid-сертифікати (далі – Отримати сертифікат);

• надати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я в Дію (поставити відповідну галочку).

Щоб отримати сертифікат на порталі Дія, потрібно:

• авторизуватися на ньому;

• в меню Послуги обрати пункт Здоров’я, після чого – Covid-сертифікат про вакцинацію;

• погодитися на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я в Дію.

Нещодавно були внесені зміни, згідно з якими українці можуть згенерувати сертифікат про перше Covid-щеплення через офіційний сайт Дія без біометричного паспорта.

Фальшиві сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу видалятимуть з електронних реєстрів та застосунку Дія. Цей механізм планують розробити до кінця року.