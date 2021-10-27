Відтепер українці можуть згенерувати сертифікат про перше Covid-щеплення через офіційний сайт Дія без біометричного паспорта.

Про це йдеться у повідомлення офіційного Telegram-каналу Дія. Сертифікат про Covid-вакцинацію можна зберегти на телефон або надрукувати.

Як згенерувати Covid-сертифікат

Необхідно авторизуватися на сайті Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, натиснути на пункт Отримати Covid-сертифікат на головній сторінці або у розділі Послуги, підписати згоду на обробку персональних даних КЕПом.

Коли Дія знайде інформацію про вакцинацію громадянина у базі даних, тоді ви отримаєте повідомлення про це на свою електронну пошту.

Сертифікат про перше щеплення можна отримати без біометричних документів, для цього потрібен лише електронний підпис.

Як роздрукувати сертифікат

Вакцинація в Україні триває з 24 лютого. За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на ранок 27 жовтня, за останню добу вакцинувалися понад 291 тис. українців.