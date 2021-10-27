У Києві зростає кількість госпіталізацій з коронавірусом. За добу до лікарень потрапили 560 Covid-пацієнтів.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, у Київській міській клінічній лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% госпіталізованих у цей заклад – невакциновані.
– Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей, – зазначив він.
Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тис. ліжок для хворих на коронавірус, і наразі продовжується розгортання додаткових місць.
З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. Кличко стверджує, що з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати.
Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан стверджує, що фактично 30-40% хворих, які потрапляють до лікарні, відразу переводять у реанімацію.
– Усі пацієнти в лікарні кисневозалежні. У стаціонарі тільки приблизно 3-4% вакцинованих, у реанімаціях немає фактично жодного вакцинованого пацієнта. Навантаження на медиків — страшенне, тому я закликаю всіх вакцинуватися, – каже спеціаліст.
Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість хворих на Covid-19 серед дітей. Станом на 27 жовтня у країні зафіксували 1 532 випадки хвороби.
За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, з початку навчального року у Києві підтвердили Covid-19 у 2 705 дітей віком до 7 років. З них госпіталізували 339 осіб.
Стрімкість поширення Covid-19 серед жителів столиці може підвищуватись через: низьку кількість вакцинованих серед них, невиконання правил санітарно-протиепідемічного захисту (відмова від використання захисних масок чи неправильне їх використання, недотримання соціальної дистанції та, за необхідності, самоізоляції).
Станом на 27 жовтня у Києві підтвердили 1 416 випадків захворювання на коронавірус. Загалом у столиці підтвердили 254 337 інфікувань. Детальну статистику Covid-19 у Києві – читайте на Фактах ICTV.