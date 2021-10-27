У Києві зростає кількість госпіталізацій з коронавірусом. За добу до лікарень потрапили 560 Covid-пацієнтів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, у Київській міській клінічній лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% госпіталізованих у цей заклад – невакциновані.

– Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей, – зазначив він.

Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тис. ліжок для хворих на коронавірус, і наразі продовжується розгортання додаткових місць.

З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. Кличко стверджує, що з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати.