В Киеве растет количество госпитализаций с коронавирусом. За сутки в больницы попали 560 Covid-пациентов.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко. По его словам, в Киевской городской клинической больнице №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – невакцинированы.

— Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на пределе своих возможностей, — отметил он.

Всего в больницах столицы подготовлены почти 6 тыс. коек для больных коронавирусом, и в настоящее время продолжается развертывание дополнительных мест.

Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. Кличко утверждает, что с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать.

Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан утверждает, что фактически 30-40% больных, которые попадают в больницу, сразу переводят в реанимацию.

— Все пациенты в больнице кислородозависимые. В стационаре примерно только 3-4% вакцинированных, в реанимациях нет фактически ни одного вакцинированного пациента. Нагрузка на медиков — страшная, поэтому я призываю всех вакцинироваться, — говорит специалист.

Кроме того, в Украине существенно увеличилось число больных Covid-19 среди детей. По состоянию на 27 октября в стране зафиксировали 1 532 случая болезни.

По данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, с начала учебного года в Киеве подтвердили Covid-19 у 2 705 детей в возрасте до 7 лет. Из них госпитализировали 339 человек.

Стремительность распространения Covid-19 среди жителей столицы может повышаться из-за: низкого количества вакцинированных среди них, невыполнения правил санитарно-противоэпидемической защиты (отказ от использования защитных масок или неправильное их использование, несоблюдение социальной дистанции и, при необходимости, самоизоляции).

По состоянию на 27 октября в Киеве подтвердили 1 416 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице подтвердили 254 337 инфицирований. Подробную статистику Covid-19 в Киеве — читайте на Фактах ICTV.