Теперь украинцы могут сгенерировать сертификат о первой Covid-прививке через официальный сайт Дія без биометрического паспорта.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Дія. Сертификат о Covid-вакцинации можно сохранить на телефон или напечатать.

Как сгенерировать Covid-сертификат

Необходимо авторизоваться на сайте Дія с помощью квалифицированной электронной подписи, нажать на пункт Получить Covid-сертификат на главной странице или в разделе Услуги, подписать согласие на обработку персональных данных КЭП.

Когда Дія найдет информацию о вакцинации гражданина в базе данных, тогда вы получите уведомление об этом на свою электронную почту.

Сертификат о первой прививке можно получить без биометрических документов, для этого требуется только электронная подпись.

Как распечатать сертификат

Вакцинация в Украине проходит с 24 февраля. По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 27 октября, за последние сутки вакцинировались более 291 тыс. украинцев.