С 9 декабря будет расширен перечень профессий, для которых вакцинация обязательна.

Под действие приказа подпадают:

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

работники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений

работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

Минздрав напоминает, что представителям указанных профессий не следует откладывать вакцинирование на последний день или неделю. Прививку нужно сделать уже сегодня. Это оградит от Covid-19.