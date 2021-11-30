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Для каких профессий с 9 декабря Covid-прививка станет обязательной

30 ноября 2021, 14:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Источник: Depositphotos

С 9 декабря будет расширен перечень профессий, для которых вакцинация обязательна.

Под действие приказа подпадают:

  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти
  • работники учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений
  • работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).
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Минздрав напоминает, что представителям указанных профессий не следует откладывать вакцинирование на последний день или неделю. Прививку нужно сделать уже сегодня. Это оградит от Covid-19.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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