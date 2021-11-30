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Для яких професій з 9 грудня Covid-щеплення стане обов’язковим

30 Листопада 2021, 14:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

З 9 грудня буде розширено перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою.

Під дію наказу підпадають:

  • працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади
  • працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів
  • працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).
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МОЗ нагадує, що представникам зазначених професій не слід відкладати вакцинування  на останній день або тиждень. Щеплення потрібно зробити уже сьогодні. Це захистить від Covid-19.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавирус Covid-19
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