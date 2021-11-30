З 9 грудня буде розширено перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою.

Під дію наказу підпадають:

працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

МОЗ нагадує, що представникам зазначених професій не слід відкладати вакцинування на останній день або тиждень. Щеплення потрібно зробити уже сьогодні. Це захистить від Covid-19.