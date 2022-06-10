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До конца года в Мариуполе от инфекционных заболеваний может погибнуть около 10 тыс. человек

10 июня 2022, 15:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
До конца года в Мариуполе от инфекционных заболеваний может погибнуть около 10 тыс. человек

Холера уже в оккупированном россиянами Мариуполе. Но врачи и разведчики предупреждают о возможной вспышке других крайне опасных инфекционных заболеваний.

Инфекционные болезни могут стать причиной смерти тысяч людей до конца этого года.

– Эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний, – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели около 10 тысяч мариупольцев до конца года. Это утверждают врачи и подтверждает британская разведка.

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Вадим Бойченко считает, что нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока не поздно.

Источник: Мариупольский горсовет

Фото: Мариупольский горсовет

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