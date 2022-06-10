Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

До кінця року у Маріуполі від інфекційних хвороб може загинути близько 10 тис. людей

10 Червня 2022, 15:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
До кінця року у Маріуполі від інфекційних хвороб може загинути близько 10 тис. людей

Холера уже в окупованому росіянами Маріуполі. Та лікарі і розвідники попереджають про можливий спалах інших вкрай небезпечних інфекційних захворювань.

Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця цього року.

– Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань, – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця року.Це стверджують лікарі і підтверджує британська розвідка.

Зараз дивляться
Читайте також:
маріупольПочалася ще в травні: в Міноборони Британії говорять про загрозу великого спалаху холери в Маріуполі

Вадим Бойченко вважає, що потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно.

Джерело: Маріупольска міськрада

Фото: Маріупольска міськрада

Теги
Маріуполь
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь