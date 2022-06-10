Холера уже в окупованому росіянами Маріуполі. Та лікарі і розвідники попереджають про можливий спалах інших вкрай небезпечних інфекційних захворювань.

Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця цього року.

– Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань, – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця року.Це стверджують лікарі і підтверджує британська розвідка.

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Вадим Бойченко вважає, що потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно.

Джерело: Маріупольска міськрада

Фото: Маріупольска міськрада