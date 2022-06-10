У Міністерстві оборони Великої Британії фактично визнали той факт, що окупований російськими військами Маріуполь наразі перебуває під серйозною загрозою великого спалаху холери.

Поряд з цим відомство заявило про гостру нестачу медикаментів і в захопленому терористами РФ Херсоні.

Про це Міноборони Великої Британії повідомило на своїй сторінці в Twitter.

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– У Херсоні, ймовірно, відчувається гостра нестача медикаментів, в той час як Маріуполь перебуває під загрозою великого спалаху холери. З травня надходили повідомлення про поодинокі випадки захворювання на холеру, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, крім Маріуполя, про важку епідемічну ситуацію в якому вже повідомлялося, в останні дні різко погіршилися мікробіологічні показники якості річкової води на всіх міських пляжах Херсона.

Про це заявив в.о. генерального директора Херсонського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Юрій Ромаскевич.

За його словами, кількість кишкових паличок і ентерококів у Дніпровській воді зросла в кілька сотень разів порівняно з нормативами.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Маріупольська міська рада