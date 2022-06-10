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Почалася ще в травні: в Міноборони Британії говорять про загрозу великого спалаху холери в Маріуполі

10 Червня 2022, 10:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маріуполь

У Міністерстві оборони Великої Британії фактично визнали той факт, що окупований російськими військами Маріуполь наразі перебуває під серйозною загрозою великого спалаху холери.

Поряд з цим відомство заявило про гостру нестачу медикаментів і в захопленому терористами РФ Херсоні.

Про це Міноборони Великої Британії повідомило на своїй сторінці в Twitter.

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– У Херсоні, ймовірно, відчувається гостра нестача медикаментів, в той час як Маріуполь перебуває під загрозою великого спалаху холери. З травня надходили повідомлення про поодинокі випадки захворювання на холеру, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, крім Маріуполя, про важку епідемічну ситуацію в якому вже повідомлялося, в останні дні різко погіршилися мікробіологічні показники якості річкової води на всіх міських пляжах Херсона.

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Про це заявив в.о. генерального директора Херсонського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Юрій Ромаскевич.

За його словами, кількість кишкових паличок і ентерококів у Дніпровській воді зросла в кілька сотень разів порівняно з нормативами.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Маріупольська міська рада

Теги
Війна в Україні Велика Британія епідемія Маріуполь холера
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