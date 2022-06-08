У Херсоні останніми днями різко погіршилися мікробіологічні показники якості річкової води на усіх міських пляжах, повідомив в.о. генерального директора Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Юрій Ромаскевич.

За його словами, кількість кишкових паличок та ентерококів у Дніпровій воді зросла в кілька сотень разів у порівнянні з нормативами.

Це ускладнює епідемічний стан у Херсоні та може сприяти підвищенню захворюваності на гострі кишкові інфекції, включаючи холеру.

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ДУ Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України просить мешканців міста не купатися найближчим часом у Дніпрі.

Влітку за статистикою харчові отруєння трапляються часто. Причин тому багато: погано вимиті овочі та фрукти, брудні руки, некип’ячена вода тощо. А зараз, коли зруйновано багато об’єктів інфраструктури отруєння стають ще небезпечнішими.

Під харчовим отруєнням зазвичай мають на увазі харчову токсикоінфекцію або кишкову інфекцію та інфекційний гастроентерит.

Джерело: Юрій Ромаскевич