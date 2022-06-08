В Херсоне в последние дни резко ухудшились микробиологические показатели качества речной воды на всех городских пляжах, сообщил и.о. генерального директора Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Юрия Ромаскевича.

По его словам, количество кишечных палочек и энтерококков в днепровской воде выросло в несколько сотен раз по сравнению с нормативами.

Это осложняет эпидемическое состояние в Херсоне и может способствовать повышению заболеваемости острыми кишечными инфекциями, включая холеру.

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Летом по статистике пищевые отравления случаются часто. Причин тому много: плохо вымыты овощи и фрукты, грязные руки, некипяченая вода. А сейчас, когда разрушены многие объекты инфраструктуры отравления становятся еще опаснее.

Под пищевым отравлением обычно подразумевают пищевую токсикоинфекцию или кишечную инфекцию и инфекционный гастроэнтерит.

Источник: Юрий Ромаскевич