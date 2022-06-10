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Началась еще в мае: в Минобороны Британии говорят об угрозе крупной вспышки холеры в Мариуполе

10 июня 2022, 10:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
маріуполь

В Министерстве обороны Великобритании фактически признали тот факт, что оккупированный российскими войсками Мариуполь в настоящее время находится под серьезной угрозой крупной вспышки холеры.

Наряду с этим ведомство заявило об острой нехватке медикаментов и в захваченном террористами РФ Херсоне.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило на своей странице в Twitter.

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— В Херсоне, вероятно, ощущается острая нехватка медикаментов, в то время как Мариуполь находится под угрозой крупной вспышки холеры. С мая поступали сообщения о единичных случаях заболевания холерой, — говорится в сообщении.

Напомним, что, помимо Мариуполя, о тяжелой эпидемической ситуации в котором уже сообщалось, в последние дни резко ухудшились микробиологические показатели качества речной воды на всех городских пляжах Херсона.

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Об этом заявил и.о. генерального директора Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Юрий Ромаскевич.

По его словам, количество кишечных палочек и энтерококков в днепровской воде выросло в несколько сотен раз по сравнению с нормативами.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Мариупольский городской совет

Теги
Війна в Україні Великобритания эпидения Мариуполь холера
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