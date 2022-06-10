В Министерстве обороны Великобритании фактически признали тот факт, что оккупированный российскими войсками Мариуполь в настоящее время находится под серьезной угрозой крупной вспышки холеры.

Наряду с этим ведомство заявило об острой нехватке медикаментов и в захваченном террористами РФ Херсоне.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило на своей странице в Twitter.

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— В Херсоне, вероятно, ощущается острая нехватка медикаментов, в то время как Мариуполь находится под угрозой крупной вспышки холеры. С мая поступали сообщения о единичных случаях заболевания холерой, — говорится в сообщении.

Напомним, что, помимо Мариуполя, о тяжелой эпидемической ситуации в котором уже сообщалось, в последние дни резко ухудшились микробиологические показатели качества речной воды на всех городских пляжах Херсона.

Об этом заявил и.о. генерального директора Херсонского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Юрий Ромаскевич.

По его словам, количество кишечных палочек и энтерококков в днепровской воде выросло в несколько сотен раз по сравнению с нормативами.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Мариупольский городской совет