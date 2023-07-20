Девятилетняя британка Кейтлин Пасси с неизлечимой болезнью спешит осуществить свой список желаний, прежде чем потерять память. Семья ребенка собирает для этого средства.

Мир семьи рухнул в октябре 2021 года, когда Кейтлин, которой в то время было семь лет, была диагностирована юношеская болезнь Баттена. Сначала у девочки начались проблемы со зрением.

Обследование у офтальмолога выявило дистрофию конусных стержней, из-за которой Кейтлин в конечном итоге перестанет видеть.

А после прохождения генетического теста семья получила электронное письмо от консультанта, в котором говорилось, что у Кейтлин юношеский приступ CLN3, также известный как болезнь Баттена.

По данным Brain Foundation, болезнь Баттена начинается в возрасте от пяти до восьми лет. Типичными ранними признаками являются прогрессирующая потеря зрения, судороги, атаксия или неуклюжесть. Патология также имеет и аспект слабоумия.

По словам специалистов, болезнь заканчивается смертью в позднем подростковом возрасте или в начале 20-летнего возраста, хотя некоторые могут дожить до 30 лет.

Поскольку долговременная память девочки уйдет одной из последних вещей, семья старается сделать все, чтобы воплотить все жизненные желания ребенка.

Так, Кейтлин удалось съездить в Мир Гарри Поттера, а также в Альтон-Тауэрс, Диснейленд в Париже и Дисней Уорлд во Флориде.

Тем временем семья устанавливает в доме физиотерапевтический кабинет, чтобы девятилетняя девочка могла подольше оставаться активной.

Однако, по словам родителей, состояние Кейтлин постепенно ухудшается, она забывает что-то делать и уже практически ослепла: видит мир только в одном маленьком пятне.

Источник: ladbible.com

Фото: GoFundMe