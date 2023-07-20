Дев’ятирічна британка Кейтлін Пассі з невиліковною хворобою поспішає здійснити свій список бажань, перш ніж втратити пам’ять. Родина дитини збирає для цього кошти.

Світ сім’ї завалився в жовтні 2021 року, коли Кейтлін, якій на той час було сім років, було діагностовано юнацьку хворобу Баттена. Спочатку в дівчинки почалися проблеми із зором.

Обстеження в офтальмолога виявило дистрофію конусних стрижнів, через яку Кейтлін зрештою перестане бачити.

А після проходження генетичного тесту сім’я отримала електронного листа від консультанта, в якому йшлося про те, що у Кейтлін юнацький напад CLN3, також відомий як хвороба Баттена.

За даними Brain Foundation, хвороба Баттена починається у віці від п’яти до восьми років. Типовими ранніми ознаками є прогресуюча втрата зору, судоми, атаксія або незграбність. Патологія також має й аспект недоумства.

За словами фахівців, хвороба закінчується смертю в пізньому підлітковому віці або на початку 20-річного віку, хоча деякі можуть дожити до 30 років.

Оскільки довготривала пам’ять дівчинки піде однією з останніх речей, сім’я намагається зробити все, щоб втілити всі життєві бажання дитини.

Так, Кейтлін вдалося з’їздити до Світу Гаррі Поттера, а також до Альтон-Тауерса, Діснейленду в Парижі та Дісней Ворлд у Флориді.

Тим часом сім’я встановлює в будинку фізіотерапевтичний кабінет, щоб дев’ятирічна дівчинка могла довше залишатися активною.

Однак, за словами батьків, стан Кейтлін поступово погіршується, вона забуває щось робити і вже практично осліпла: бачить світ лише в одній маленькій плямі.

Джерело: ladbible.com

Фото: GoFundMe