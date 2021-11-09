Украинцы, имеющие противопоказания к прививкам от коронавируса, могут получить справку об этом. Такие противопоказания могут быть постоянными и временными.

Об этом во время брифинга 9 ноября сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Справка заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом определяемых критериев в соответствии с инструкцией к применению вакцины или перечнем медицинских противопоказаний и предостережений о проведении профилактических прививок, утвержденных приказом Минздрава, — отметил Виктор Ляшко.

Что касается постоянных противопоказаний, то они могут быть к прививке конкретной вакциной. Это, например, тяжелая аллергическая реакция на первую дозу или один из ее компонентов.

В справке о временных противопоказаниях должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний, добавил министр.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. Прививку можно сделать в больнице или в пунктах массовой иммунизации.