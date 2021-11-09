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Справки о противопоказаниях к Covid-прививке – какие данные должны в них быть

9 ноября 2021, 12:35 Людмила Грубнік
лікарняний
Источник: Depositphotos

Украинцы, имеющие противопоказания к прививкам от коронавируса, могут получить справку об этом. Такие противопоказания могут быть постоянными и временными.

Об этом во время брифинга 9 ноября сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Справка заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом определяемых критериев в соответствии с инструкцией к применению вакцины или перечнем медицинских противопоказаний и предостережений о проведении профилактических прививок, утвержденных приказом Минздрава, — отметил Виктор Ляшко.

Что касается постоянных противопоказаний, то они могут быть к прививке конкретной вакциной. Это, например, тяжелая аллергическая реакция на первую дозу или один из ее компонентов.

В справке о временных противопоказаниях должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний, добавил министр.

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. Прививку можно сделать в больнице или в пунктах массовой иммунизации.

Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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