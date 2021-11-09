Українці, які мають протипоказання до щеплення від коронавірусу, можуть отримати довідку про це. Такі протипоказання можуть бути постійними та тимчасовими.

Про це під час брифінгу 9 листопада повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Довідка заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахування критеріїв, які визначаються відповідно до інструкції до застосування вакцини або переліку медичних протипоказань та застережень про проведення профілактичних щеплень, що затверджені наказом МОЗ, – зазначив Віктор Ляшко.

Щодо постійних протипоказань, то вони можуть бути до щеплення конкретною вакциною. Це, наприклад, важка алергічна реакція на першу дозу або на один з її компонентів.

У довідці про тимчасові протипоказання має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань, додав міністр.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року. Щеплення можна зробити у лікарні чи пунктах масової імунізації.