Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины разметила на своей странице в Facebook историю героизма и верности профессиональному долга медика скорой помощи Сумщины Ярослава Борисенко.

— Ярослав Борисенко — врач экстренной медицинской помощи Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. За его плечами 14-летний стаж работы и не одна спасенная жизнь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 24 февраля Ярослав, в перерывах в работе, проводил обучение военных, полиции и представителей территориальной обороны города приемам оказания доврачебной помощи в условиях боевых действий.

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По словам самого медика, в начале полномасштабного вторжения РФ приходилось обучать до 120 человек в неделю, сейчас — группы по 24-50 человек.

В марте, когда Сумы и область были под оккупацией РФ, скорая получила вызов: женщина, три огнестрельных ранения, село Боромля. Бригада отправилась спасать жизнь в поселке, который находится более чем в 40 км от Сум. По оккупированной территории.

Ехали медленно по согласованному зеленому коридору, когда на полпути, до поворота к селу Гребенковка, медиков встретил русский блокпост из БТР.

— Мы подъезжаем, а русские нас спрашивают, чего и куда едете. Мы объяснили, что бригада скорой, едем на вызов. А дальше один из них нам сказал, мол, хорошо, что медленно ехали, иначе мы бы вас расстреляли. Нам безразлично, — вспоминает Ярослав Борисенко.

По его словам, на том пункте бригаду отпустили, но уже через несколько сотен метров стоял другой пункт. Когда скорая подъезжала, на нее направили дуло танка.

— Мы начали его объезжать — дуло вращается за нами. В другую сторону — то же самое. Но потом из танка выглянул танкист и весело так сказал проезжать, — вспоминает врач.

Наконец, бригада добралась до Боромли, где оказала помощь раненой женщине. По дороге назад ехали через местность, по которой велся артиллерийский обстрел.

— Тех танкистов уже не было, но это не лучше, чем ехать с раненой, когда неподалеку от авто разрывается снаряд. Но мы добрались, — говорит врач.

На вопрос, что больше всего запечатлелось в памяти за время войны, Ярослав отвечает, что город Тростянец после освобождения от оккупантов.

— Я там почти 10 лет жил. И увидеть своими глазами, во что превратили город солдаты РФ, это останется в памяти навсегда, — признается Ярослав.

И добавляет, что за время работы врачом привык к различным травмам. Но увидеть почти родной город в руинах — это тяжело, резюмирует медик.