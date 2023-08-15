Женщина была убеждена, что болеет кишечным гриппом, пока не нащупала головку рождающегося ребенка. На свет появились близнецы — Джейкоб и Джексон.

34-летняя Люси Шоу из Стаффордшира родила на 30-й неделе беременности.

Женщина даже не подозревала о своем состоянии. Врачи говорят, что оно называется скрытой беременностью. Случается, если у роженицы есть недиагностированные гормональные проблемы.

— Я проснулась рано утром с болями в животе. Позвонила маме, потому что чувствовала себя крайне плохо, было очень больно, — вспоминает Люси.

Мама вызвала скорую помощь — она сразу поняла, что дело не в кишечном гриппе. Впоследствии это стало ясным и для Люси, когда она нащупала голову ребенка, который как раз рождался.

Вскоре мать приняла Джейкоба, а через 15 минут, когда приехали парамедики, родился Джексон.

Мальчики весили по 1,6 кг. Им пришлось пережить подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. Оба справились со всеми испытаниями и сейчас чувствуют себя хорошо.

Сейчас они в неонатальном отделении университетской больницы Роял Стоук, где Шоу лечится от потери крови и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться домой с сыновьями.

Источник: New York Post

Фото: University Hospitals of North Midlands