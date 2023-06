У них общий день рождения в течение последних 29 лет, и теперь у детей мам-близнецов Сары Браун и Клэр Харкин тоже будет общий день для поздравлений.

Первоначальные даты появления на свет новорожденных должны были отличаться друг от друга на 11 дней, но у природы явно были другие виды на сестер из Лондондерри.

Клэр, учительница, легла в больницу на стимуляцию за неделю до своей сестры. Все сроки уже прошли, но ничего не происходило. Врачи ничего не могли сделать, чтобы побудить ее сына Коннора появиться на свет. Даже когда искусственно вызвали отхождение вод, малыш не шелохнулся.

В это время сестра Клэр — Сара — приехала в эту же больницу вместе с 32-летним мужем Джоном. В 11:30 утра вовремя родилась их дочка Кейт.

