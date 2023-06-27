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Случай один на миллион: сестры-близняшки родили детей в один день и почти в одно время

27 июня 2023, 15:00
Валентина Андрейко журналіст
дівчата-близнючки
Источник: Unsplash

У них общий день рождения в течение последних 29 лет, и теперь у детей мам-близнецов Сары Браун и Клэр Харкин тоже будет общий день для поздравлений.

Первоначальные даты появления на свет новорожденных должны были отличаться друг от друга на 11 дней, но у природы явно были другие виды на сестер из Лондондерри.

Клэр, учительница, легла в больницу на стимуляцию за неделю до своей сестры. Все сроки уже прошли, но ничего не происходило. Врачи ничего не могли сделать, чтобы побудить ее сына Коннора появиться на свет. Даже когда искусственно вызвали отхождение вод, малыш не шелохнулся.

В это время сестра Клэр — Сара — приехала в эту же больницу вместе с 32-летним мужем Джоном. В 11:30 утра вовремя родилась их дочка Кейт.

В другом родзале Клэр все никак не могла розродиться, а ведь уже возникала реальная угроза для жизни малыша и роженицы. Пришлось врачам делать кесарево сечение. Коннор родился вечером. Здоровый и веселый.

— Мы теперь шутим, что Коннор отказался рождаться и решил подождать того дня, когда появится его двоюродная сестра.

Мамы новорожденных всегда были невероятно близки в детстве, а затем встретились и поженились с лучшими друзьями Джонатаном и Полом, которые выросли на одной улице.

— Наши родители дважды стали бабушкой и дедушкой в ​​один и тот же день. Они на седьмом небе, — говорит Сара.

Хелен Риган, соруководитель отдела семейных услуг благотворительной организации Twins Trust сказала, что никогда раньше не слышала о подобном совпадении.

— Эти дети, естественно, будут получать много внимания из-за их совместного старта в жизни. Это так важно, — сказала Риган.

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Источник: Daily Mail

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