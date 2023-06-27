У них спільний день народження протягом останніх 29 років, і тепер у дітей мам-близнючок Сари Браун і Клер Гаркін теж буде спільний день для привітань.

Початкові дати появи на світ новонароджених мали відрізнятися одна від одної на 11 днів, але природа, вочевидь, мала інші плани на сестер із Лондондеррі.

Клер, вчителька, лягла в лікарню на стимуляцію за тиждень до своєї сестри. Усі терміни вже минули, але нічого не відбувалося. Лікарі нічого не могли зробити, щоб спонукати її сина Конора з’явитися на світ. Навіть коли штучно викликали відходження вод, малюк не ворухнувся.

У цей час сестра Клер – Сара – приїхала в цю ж лікарню разом із 32-річним чоловіком Джоном. Об 11:30 ранку вчасно народилася їхня донька Кейт.

Twin sisters give birth on the same day at the same hospital https://t.co/e0avCaIDzh via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) June 27, 2023

В іншому пологовому залі Клер все ніяк не могла розродитися, але уже виникала реальна загроза для життя малюка і породіллі. Довелося лікарям робити кесарів розтин. Конор народився ввечері. Здоровий і веселий.

– Ми тепер жартуємо, що Конор відмовився народжуватися і вирішив почекати того дня, коли з’явиться його двоюрідна сестра.

Мами новонароджених завжди були неймовірно близькі в дитинстві, а потім зустрілися і одружилися з найкращими друзями Джонатаном і Полом, які виросли на одній вулиці.

– Наші батьки двічі стали бабусею і дідусем в один і той самий день. Вони на сьомому небі, – каже Сара.

Гелен Ріган, співкерівник відділу сімейних послуг благодійної організації Twins Trust, сказала, що ніколи раніше не чула про такий збіг.

– Ці діти, природно, отримуватимуть багато уваги через їхній спільний старт у житті. Це так важливо, – сказала Ріган.

Джерело: Daily Mail