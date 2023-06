У них спільний день народження протягом останніх 29 років, і тепер у дітей мам-близнючок Сари Браун і Клер Гаркін теж буде спільний день для привітань.

Початкові дати появи на світ новонароджених мали відрізнятися одна від одної на 11 днів, але природа, вочевидь, мала інші плани на сестер із Лондондеррі.

Клер, вчителька, лягла в лікарню на стимуляцію за тиждень до своєї сестри. Усі терміни вже минули, але нічого не відбувалося. Лікарі нічого не могли зробити, щоб спонукати її сина Конора з’явитися на світ. Навіть коли штучно викликали відходження вод, малюк не ворухнувся.

У цей час сестра Клер – Сара – приїхала в цю ж лікарню разом із 32-річним чоловіком Джоном. Об 11:30 ранку вчасно народилася їхня донька Кейт.

