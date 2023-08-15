Жінка була переконана, що хворіє на кишковий грип, аж поки не намацала голівку дитини, що народжувалася. На світ з’явилися близнюки – Джейкоб та Джексон.

34-річна Люсі Шоу зі Стаффордшира народила на 30-му тижні вагітності.

Жінка навіть не підозрювала про свій стан. Лікарі кажуть, що він називається прихованою вагітністю. Вона трапляється, якщо у породіллі є недіагностовані гормональні проблеми.

– Я прокинулася рано-вранці з болями в животі. Зателефонувала мамі, бо почувалася вкрай погано, було дуже боляче, – згадує Люсі.

Мама викликала швидку допомогу — вона одразу зрозуміла, що справа не в кишковому грипі. Згодом це стало ясним і для Люсі, коли вона намацала голову дитини, що саме народжувалася.

Невдовзі мати прийняла Джейкоба, а через 15 хвилин, коли приїхали парамедики, народився Джексон.

Хлопчики важили по 1,6 кг. Їм довелося пережити підключення до апаратів штучної вентиляції легень. Обоє впоралися з усіма випробуваннями і зараз почуваються добре.

Нині вони у неонатальному відділенні університетської лікарні Роял Стоук, де Шоу лікується від втрати крові і з нетерпінням чекає, коли зможе повернутися додому з синами.

Джерело: New York Post

Фото: University Hospitals of North Midlands