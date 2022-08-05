Украинский 44-летний боец три недели продолжал бить врага со сломанным позвоночником. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказал врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза.

— При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая “стрелка”, попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике, – говорит Тарас Кобза.

По его словам, мужчина обратился к медикам только тогда, когда боль в пояснице стала нестерпимой, а температура поднялась до 39 градусов. Сам он списывал свое состояние на приступ радикулита.

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Тарас Кобза рассказал, что врачи были в шоке от увиденного на рентгеновском снимке.

К счастью, обломки сломанных позвонков не повредили нервы и сосуды. Боец смог сам дойти до полевого госпиталя.

На вопрос, почему боев не чувствовал боли, хирург ответил, что во время сильных обстрелов из-за выделения адреналина бойцы просто не чувствуют минимальных повреждений.

Кроме того, по словам медиков, если пуля или обломок бомбы летят с чрезвычайно высокой скоростью, то ткань не дает болевого симптома. Проникновение происходит настолько быстро, что нервные окончания не успевают сообщить об этом мозгу.

“Стрелка”, сломавшая бойцу позвонки, попала в подреберье, а в этом месте у мужчины несколько родинок. Она сделала прокол всего на 1 мм, поэтому мужчина его даже не заметил. Его обнаружили медики во время тщательного осмотра раненого.

Сообщается, что бойца из зоны боевых действий отправили в одну из больниц в более безопасный регион, где он будет проходить лечение.