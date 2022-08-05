Український 44-річний боєць три тижні продовжував бити ворога зі зламаним хребтом. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповів лікар військово-польового госпіталю, львівський судинний хірург Тарас Кобза.

– При обстрілі елемент касетної бомби, так звана “стрілка”, потрапила в ліве підребер’я, зламала два хребці в поперековому відділі хребта і застрягла в хребті, – каже Тарас Кобза.

За його словами, чоловік звернувся до медиків тільки тоді, коли біль у попереку став нестерпним, а температура піднялася до 39 градусів. Сам він списував свій стан на напад радикуліту.

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Тарас Кобза розповів, що лікарі були шоковані від побаченого на рентгенівському знімку.

На щастя, уламки зламаних хребців не пошкодили нерви і судини. Боєць зміг сам дійти до польового госпіталю.

На запитання, чому воїн не відчував болю, хірург відповів, що під час сильних обстрілів через виділення адреналіну бійці просто не відчувають мінімальних ушкоджень.

Крім того, за словами медиків, якщо куля або уламок бомби летять з надзвичайно високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому. Проникнення відбувається настільки швидко, що нервові закінчення не встигають повідомити про це мозку.

“Стрілка”, що зламала бійцеві хребці, потрапила в підребер’є, а в цьому місці у чоловіка кілька родимок. Вона зробила прокол лише на 1 мм, тому чоловік його навіть не помітив. Його виявили медики під час ретельного огляду пораненого.

Повідомляється, що бійця із зони бойових дій відправили в одну з лікарень в більш безпечний регіон, де він буде проходити лікування.