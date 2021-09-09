Внутренний Covid-сертификат зеленого цвета могут получить граждане Украины сроком на полгода от даты введения второй дозы вакцины против Covid-19. По истечении это срока следует закрыть этот документ в приложении Дія и сгенерировать новый, который будет действителен в течение следующих шести месяцев.

Об этом главный государственный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью эксперту ЮНИСЕФ в Украине Екатерине Булавиной.

По словам Игоря Кузина, помимо зеленого, будет также доступен желтый Covid-сертификат, который можно будет получить уже после первой дозы Covid-вакцины. Срок действия этого документа рассчитан на период до получения второго укола.

Опция желтого Covid-сертификата станет доступна в ближайшее время, после того, как будет оптимизирована соответствующая техническая поддержка.

— В настоящее время нарабатывается проект постановления Кабинета министров — надеюсь, что на этой или в начале следующей недели он уже будет принят, — подчеркнул санитарный врач.

Напомним, что в оранжевой и красной зонах останутся открытыми только те учреждения сферы питания, спорта или бытового обслуживания, персонал которых вакцинирован двумя дозами на 100%. При этом будет актуальным требование проверять на входе у посетителей QR-код внутреннего Covid-сертификата.