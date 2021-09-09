Внутрішній Сovid-сертифікат зеленого кольору можуть отримати громадяни України строком на півроку від дати введення другої дози вакцини проти Covid-19. Після закінчення цього терміну слід закрити цей документ в додатку Дія і згенерувати новий, який буде дійсний протягом наступних шести місяців.

Про це головний державний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю експерту ЮНІСЕФ в Україні Катерині Булавіній.

За словами Ігоря Кузіна, крім зеленого, буде також доступний жовтий Сovid-сертифікат, який можна буде отримати вже після першої дози Сovid-вакцини. Термін дії цього документа розрахований на період до отримання другого уколу.

Опція жовтого Сovid-сертифіката стане доступна найближчим часом, після того, як буде оптимізована відповідна технічна підтримка.

– Наразі напрацьовується відповідний проект постанови Кабінету Міністрів. Сподіваюся, що на цьому або на початку наступного тижня він вже буде прийнятий, – підкреслив санітарний лікар.

Нагадаємо, що в помаранчевій і червоній зонах залишаться відкритими тільки ті установи сфери харчування, спорту або побутового обслуговування, персонал яких вакцинований двома дозами на 100%. При цьому буде актуальною вимога перевіряти на вході у відвідувачів QR-код внутрішнього Сovid-сертифіката.