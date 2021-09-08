Несмотря на общее ухудшение эпидситуации в Украине, всего в двух областях фиксируется несоответствие данных требованиям зеленой зоны карантина.

Согласно новой информации Минздрава, превышение количества госпитализаций наблюдается в Луганской и Львовской областях.

В Луганской области, где такая динамика сохраняется минимум последние три дня, показатель госпитализаций больных с коронавирусом — 90,1%. По сравнению с предыдущим днем (92%) он немного улучшился.

А вот во Львовской области обратная ситуация: вчера показатель был 60,9%, сегодня — 78%. При этом регион также уже минимум три дня демонстрирует тревожные данные.

В других регионах ситуация пока стабильная, хотя увеличение фиксируется в Хмельницкой области — 45,3%, но пока еще регион находится в пределах нормы.

По информации ведомства, необходимая динамика госпитализаций — менее 50%.

Каждый день Минздрав Украины отслеживает ситуацию с коронавирусом. В течение последних месяцев все регионы находились в зеленой зоне карантина.

По прогнозам экспертов, все может измениться уже в сентябре. В стране уже фиксируют более 2 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно.