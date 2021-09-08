Попри загальне погіршення епідситуації в Україні, лише у двох областях фіксується невідповідність даних вимогам зеленої зони карантину.

Згідно з новою інформацією МОЗ, перевищення кількості госпіталізацій спостерігається у Луганській та Львівській областях.

У Луганській області, де така динаміка зберігається щонайменше останні три дні, показник госпіталізацій хворих на коронавірус – 90,1%. Порівняно з попереднім днем (92%) він трішки поліпшився.

А ось у Львівській області зворотна ситуація: вчора показник був 60,9%, сьогодні – 78%. Водночас регіон також вже щонайменше три дні демонструє тривожні дані.

В інших регіонах ситуація поки що стабільна, хоча збільшення фіксується у Хмельницькій області – 45,3%, але поки що регіон перебуває у межах норми.

За інформацією відомства, необхідна динаміка госпіталізацій – менше 50%.

Щодня МОЗ України відстежує ситуацію з коронавірусом. Протягом останніх місяців усі регіони перебували у зеленій зоні карантину.

За прогнозами експертів, все може змінитися вже у вересні. У країні вже фіксують понад 2 тис. нових випадків коронавірусу щодня.