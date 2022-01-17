Во Львове врачи провели сложную операцию 57-летнему жителю области. У него ноги согнулись под углом 90 градусов и не разгибались, поэтому он два года мог ходить лишь впрсядку.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова. Мужчина из Львова 10 лет назад переехал жить в село и поселился на чердаке родительского дома. Он спал там и в холодное время года. Чердак был невысокий, поэтому мужчине приходилось подгибать ноги.

После первой же зимы в невысоком и прохладном помещении Игорь заметил проблемы с ходьбой: чтобы разровнять ноги, ему уже приходилось прилагать усилия.

Симптомы, которые прошли с потеплением, вернулись с первыми прохладными ночами. За следующую зиму ноги мужчины согнулись под углом 90 градусов, и он больше ничего не мог с этим сделать.

— Болезнь прогрессировала, у него образовались контрактуры обоих тазобедренных суставов, коленных, мышц и сухожилий. Простыми словами — они “окаменели” и передвигаться Игорь мог уже только на коленях, — отметили в больнице.

Два года назад Игоря в таком состоянии забрал во Львов брат. Несколько месяцев он искал врачей, которые смогли бы помочь мужчине. Прооперировать мужчину согласились хирурги 8-й больницы Первого ТМО Львова.

Операцию провели в два этапа. Из-за сложности ситуации работать врачам пришлось уже не с мышцами и сухожилиями, которые были сокращенными, а с костями. Их на обеих ногах разрезали и фиксировали имплантаты в положении, которое соответствует естественному состоянию. Первую операцию на правой ноге Игорю сделали сразу, вторую – через месяц.

— Все прошло успешно. И хотя мужчина еще не бегает, но впервые за два последних года он выпрямляет ноги и делает шаги, — добавили в больнице.

Медики говорят, что после длительной реабилитации мужчина сможет снова нормально ходить.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова